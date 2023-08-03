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Собянин рассказал о сроках завершения благоустройства Воробьевской набережной

17:04 03.08.2023

Благоустройство Воробьевской набережной в Москве завершится к осени 2023 года. По словам мэра Сергея Собянина, модернизация преобразит набережную. «Здесь будет хорошая велосипедная дорожка, роллерная, специальная дорожка для бега, пешеходная. Будет хорошее благоустройство. Осенью все закончим. Сделать уже на раз, качественно и надолго», – заявил глава города.

По сего словам, вдоль улицы Косыгина будет создана Аллея славы звезд зимних Олимпийских игр. Это будет променад, посвященный героям спорта, зимних олимпиад и чемпионатов мира.

Работы по благоустройству Воробьевской набережной и стартовали в январе 2023 года, сейчас выполнено около 80% работ. На объекте работают порядка 740 человек и 65 единиц техники.

Длина пеших маршрутов вдоль Воробьевых гор после благоустройства набережной увеличится почти на 3 км. Гранит причалов очистят пескоструйными аппаратами, электрические провода уберут со столбов под землю, а на крыше одного из причальных сооружений устроят смотровую площадку с видом на Москву-реку и «Лужники».

Аллею славы звезд зимних Олимпийских игр планируют сделать новым парадным входом на Воробьевы горы. Это будет пеший маршрут вдоль улицы Косыгина длиной 480 м, ведущий от эскалаторной галереи к горнолыжному комплексу и станции канатной дороги через Москву-реку.

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