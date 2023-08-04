Собянин рассказал о благоустройстве зон около столичных водоемов
14:11 04.08.2023
Столичные власти намерены сделать пляжный отдых более доступным для москвичей. По словам мэра Сергея Собянина, зоны у воды в мегаполисе будут активно благоустраивать. «Летом мы в два раза увеличили зону отдыха с бассейнами на Северном речном вокзале, - сообщил глава города. - В Нагатинской пойме, рядом с парком развлечений «Островом мечты», создали самую большую пляжную зону в Европе. Одновременно там могут загорать 3000 человек, и для них работает шесть открытых бассейнов».
Также градоначальник отметил, что летние бассейны с подогревом создали в пяти городских парках и на двух фестивальных площадках в разных районах столицы. В 2024 году планируется открыть еще примерно 10 подобных мест отдыха.
Кроме того, по данным Собянина, будет продолжено благоустройство берегов рек, озер, прудов и других естественных водоемов. В 2022 году в порядок удалось привести более 10 таких территорий, а в 2023 планируется завершить в два раза больше проектов.
В частности, модернизировано пространство для отдыха у Большого и Малого Коньковских прудов на юго-западе Москвы. Новое место для отдыха у воды создали на севере – в Молжаниновском районе вблизи Синявинской улицы. Многофункциональное пространство создали в сквере на Белозерской улице на северо-востоке города. Обновлен и парк «Печатники», где создан новый комфортный прогулочный маршрут, обустроены зоны для занятий спортом, обновлены детские площадки.
По словам мэра, завершилось благоустройство парка «Каскад Кировоградских прудов» на юге города, а неподалеку от Кировоградских прудов привели в порядок территорию около Красного пруда.
При этом работы все еще идут. В Северном районе благоустраивают парк «Долгие пруды», на северо-западе модернизируют сквер между Западным и Восточным мостами Сходненского канала по улице Лодочной. На востоке, в Косино-Ухтомском районе, благоустраивают территорию у Черного и Белого озер.
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