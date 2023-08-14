Собянин: Еще шесть городских поликлиник открылись после реконструкции

17:03

В Москве в разных округах после проведения капитального ремонта открыты шесть поликлиник. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в них смогут получать медицинскую помощь примерно 175 тыс. горожан.

Как отмечает градоначальник, продолжается обновление амбулаторий по новому московскому стандарту. «Открыли еще шесть зданий после капитального ремонта в разных районах Москвы. В их числе: в районе Бескудниковский – филиал консультативно-диагностического центра №6; в Бирюлево Восточном – филиал городской поликлиники №52; в районе Косино-Ухтомский – филиал городской поликлиники №66; в Мещанском районе – филиал детской городской поликлиники №32; в Вешняках – головное здание детской городской поликлиники №7; в районе Теплый Стан – детско-взрослая поликлиника на улице Академика Бакулева», – отметил глава города.

Новый стандарт подразумевает реконструкцию зданий, в ходе которой в поликлиниках создают новое современное пространство, с продуманным расположением кабинетов, позволяющее создать комфортные условии и для посетителей, и для медиков.

Как говорит Собянин, в зданиях полностью обновлено медицинское оборудование, например, установлены новые цифровые маммографы, аппараты для рентгена, УЗИ, функциональной диагностики и другая современная техника. Также строители заменили все инженерные системы и лифты, устроили безбарьерное передвижение, благоустроили территории, высадили деревья и кустарники.