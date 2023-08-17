Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-3

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Движение по третьему маршруту Московских центральных диаметров (МЦД-3) «Ленинградско-Казанский» стартовало. Процесс по видеосвязи запустили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, которые находились в «Манеже» - на площадке Московского урбанистического форума.

«Разрешаю (запустить движение)», — сказал глава РФ и первые составы двинулись по своим маршрутам. «Мы подошли к историческому событию – открытию третьего важного диаметра, который объединит северо-запад Москвы и юго-восток Московской области, Ленинградское направление и Казанское направление, - заявил мэр Москвы. - Для этого проделана была колоссальная работа вместе с Российскими железными дорогами, с Московской областью при поддержке правительства Российской Федерации и вашим непосредственным контролем за этим большим проектом».

По данным городских властей, пассажиропоток увеличится в 1,7 раза, а число пассажирских мест – в два раза. Кроме того, в 1,5 раза сократится интервал движения поездов, а стоимость поездок уменьшится до 3,5 раз.

На момент пуска движения 70% подвижного состава на МЦД составят новые поезда «Иволга» и ЭП2Д. «В следующем году 100% поездов будут новыми на этих линиях. Это тоже большой технологический прорыв», – сообщил Собянин.

Систему пассажирских перевозок в Москве и на всем Центральном транспортном узле планируется развивать и дальше. Например, предполагается создать МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий», стимулировать железнодорожные пассажирские перевозки между столицей и крупнейшими городами ближайших регионов, а также создать в РФ систему высокоскоростных железнодорожных магистралей.