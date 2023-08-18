В Таджикистане переименовали тысячи топонимов, в том числе названных в честь деятелей СССР
20:40 18.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Таджикистана утвердило переименование крупнейшего на Памире ледника Федченко в Горно-Бадахшанской автономной области, а также еще порядка 3 тыс. ледников, хребтов, гор, рек, озер и других географических объектов. Об этом говорится в постановлении, которое опубликовано в банке правовой информации республики.
«Одобрить и утвердить переименование некоторых географических объектов на территории Горно-Бадахшанской автономной области, Согдийской и Хатлонской областей, городов и районов республиканского подчинения», — говорится в документе.
Согласно приложению к постановлению, на территории Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области переименован крупнейший на Памире ледник Федченко, названный в честь жившего в XIX веке русского ученого Алексея Федченко. Теперь ему присвоено название Ванджях. Также наименование сменили леднику, названному в честь бывшего директора Государственной библиотеки имени Владимира Ленина Елены Розмирович, участвовавшей в экспедиции на Памир в 1932 году, теперь он называется ледник Робия Озод.
Ледник ОГПУ переименован в ледник Национального флага Республики Таджикистан. Ледник, названный в честь советского партийного деятеля Серго Орджоникидзе, получил название Спитамен, ледник маршала Александра Василевского — имя таджикского поэта Мирзо Турсунзаде, ледник Московского государственного университета стал ледником Таджикского государственного педагогического университета.
При этом в большинстве случаев, согласно документу, у объектов изменены названия, не связанные советским периодом.
В начале августа в комитете по местному развитию республики заявляли, что специалисты проанализировали 12,5 тыс. топонимов и пришли к выводу, что названия более 4 тыс. географических объектов и 802 населенных пунктов не соответствуют нынешним реалиям.
НОВОСТИ
- 20:50 18.08.2023
- К 300-летию Екатеринбурга Сбер подарил городу умный светомузыкальный фонтан
- 20:00 18.08.2023
- Ряд лиц в Белом доме считает атаки на Крым пустой тратой ресурсов — CNN
- 19:20 18.08.2023
- Севший на мель на Земле Франца-Иосифа «Михаил Сомов» вернулся в Архангельск
- 18:40 18.08.2023
- КНДР поднимала в воздух истребители из-за вторжения самолета США в ее экономическую зону
- 18:00 18.08.2023
- Сотрудники военкоматов раздают повестки участникам крестного хода в Почаевскую лавру
- 17:40 18.08.2023
- В Екатеринбурге на хакатоне Сбера выбрали лучшие молодежные IT-проекты
- 17:32 18.08.2023
- МВД РФ ограничило НЦБ Интерпола в оперативно-разыскной деятельности
- 17:12 18.08.2023
- Неизвестная женщина попыталась помешать акту сожжения Корана в Стокгольме
- 17:00 18.08.2023
- В районе Работина силы РФ перемалывают элитные подразделения 10-го корпуса ВСУ — Рогов
- 16:32 18.08.2023
- В Харькове появятся улицы в честь боевиков нацбатов «Азов» и «Карпатская сечь»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать