Собянин: Люблинско-Дмитровская линия длиной 43 км дошла до «Физтеха»
18:20 07.09.2023
В Москве открыто движение на участке между станциями «Селигерская» и «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро. Пассажиры теперь могут пользоваться сразу тремя последними станциями северного радиуса – «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех».
По словам мэра столицы Сергея Собянина, Люблинско-Дмитровская линия метро стала почти в два раза больше. «Всего 43 км, больше 20 станций. И сегодня запускаем на северном участке на этой линии еще три новых станции метро. И вот со мной студенты. Они рассказывают, как в 1996 году у них был на КВН прикол, когда они рисовали возле своего университета станцию метро. Так вот эта сказочная история воплотилась, и сегодня реально метро пришло, и будет станция рядом с Физтехом (МФТИ)», – заявил градоначальник.
Новые станции обеспечить транспортную доступность столичного района Северный, который ранее считался отдаленным от Москвы.
Теперь на Люблинско-Дмитровской линии метро 26 станций, а ее эксплуатационная длина превысила 43 км. Эта ветка стала второй по протяженности среди радиальных линий на Московском метрополитене после Арбатско-Покровской. Кроме того, в будущем между станциями «Кожуховская» и «Печатники» будет построена 27 станцию – «Южный порт».
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