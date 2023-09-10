Общественный штаб: Третий день выборов в Москве проходит в штатном режиме
10:24 10.09.2023
В Москве третий день голосования проходит спокойно. По словам главы Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадима Ковалева, «все штатно, видеонаблюдение работает». «Наши коллеги-волонтеры ночью также были около видеокамер, все без происшествий, - сообщил Ковалев. - Обстановка на участках спокойная».
По данным главы штаба, его представители за два дня выборов рассмотрели 211 обращений. «Все эти обращения, они были рассмотрены членами штаба. Наблюдатели получили ответы на вопросы», – сказал Ковалев.
По словам заместителя председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александра Асафова, на избирательных участках работают наблюдатели от Общественной палаты столицы. По его данным, 100% участков открылись без каких-то эксцессов.
«Каких-то серьезных событий, которые можно трактовать как нарушение, на данный момент нет», – отметил Асафов.
Напомним, 10 сентября – последний день выборов мэра Москвы. На пост претендуют пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»). Избиратели могут голосовать на участках, используя бумажные бюллетени и в электронной форме при помощи гаджетов и компьютеров.
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