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Киев может вступить в ЕС только при механизме защиты от зерна с Украины — польский министр

20:40 18.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вступление Украины в Европейский союз должно зависеть от создания механизмов защиты европейского рынка от угроз, которые представляет собой украинское зерно. Об этом заявил на брифинге по итогам встречи министров сельского хозяйства ЕС глава польского профильного ведомства Роберт Телус.

«Украина хочет вступить в Евросоюз. Это хорошо. Но она должна соответствовать определенным критериям, выполнить определенные условия», — сказал он, пояснив, что ЕС должен создать механизмы для того, чтобы украинское сельское хозяйство не угрожало аграрно-промышленному комплексу европейских стран.

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