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ФРГ в настоящее время не намерена обучать украинских пилотов управлению F-16

22:00 18.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия в настоящее время не планирует обучать украинских пилотов управлению западными истребителями F-16. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Bild в преддверии встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн.

«На данный момент это не планируется», — сказал Писториус, отвечая на вопрос, будет ли Германия оказывать поддержку в обучении украинских пилотов управлению F-16. «Мы сосредотачиваем нашу помощь на артиллерии, противовоздушной обороне, бронетехнике и инженерных возможностях», — пояснил он.

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