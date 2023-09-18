ФРГ в настоящее время не намерена обучать украинских пилотов управлению F-16
22:00 18.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия в настоящее время не планирует обучать украинских пилотов управлению западными истребителями F-16. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Bild в преддверии встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн.
«На данный момент это не планируется», — сказал Писториус, отвечая на вопрос, будет ли Германия оказывать поддержку в обучении украинских пилотов управлению F-16. «Мы сосредотачиваем нашу помощь на артиллерии, противовоздушной обороне, бронетехнике и инженерных возможностях», — пояснил он.
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