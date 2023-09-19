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Цена нефти Brent превысила $95 за баррель

10:00 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE превышала $95 за баррель впервые с 15 ноября 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 06:52 мск, цена Brent росла на 0,49%, до $95,03 за баррель.

К 06:56 мск Brent торговалась на уровне $94,98 (+0,43%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре рос на 0,88%, до $91,25 за баррель.

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