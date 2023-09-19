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НОВОСТИ

После окончания боевых действий в Донецке построят метро

16:12 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замороженное в 2011 году строительство метро в Донецке возобновится после окончания боевых действий, сообщил в ходе прямого эфира с жителями региона первый заместитель председателя правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Чертков.

«Очень много вопросов было о Донецком метрополитене. Хочу развеять слухи, что метрополитена в Донецке не будет, и то, что мы будем закрывать те работы, которые были сделаны. Как только у нас прекратятся военные действия, поверьте, мы очень большие работы начнем по Донецку. И, естественно, метро в Донецке будет», — сказал Чертков, не уточнив сроков проведения работ.

Как сообщает Донецкое агентство новостей, строительство метрополитена в Донецке началось в 1990-х годах, изначально планировалось возведение трех линий. Первую очередь планировалось ввести в эксплуатацию в 2000-х, однако сроки постоянно продлевались, пока в 2011 году объект не был законсервирован.

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