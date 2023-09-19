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Кремль призвал Армению и Азербайджан следовать трехсторонним договоренностям по Карабаху

17:00 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва призывает Баку и Ереван следовать трехсторонним договоренностям по Нагорному Карабаху, хотя и с учетом новых реалий, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что на фоне обострения в Карабахе российские военные работают над тем, «чтобы повернуть процесс урегулирования в политико-дипломатическое русло».

«Для этого единственной субстантивной базой являются трехсторонние документы двухлетней и трехлетней давности, которые были подписаны между Россией, Арменией и Азербайджаном. Поэтому мы призываем всех следовать положениям этих документов. Естественно, принимая во внимание новые реалии — имеется в виду факт признания армянской стороной территории Азербайджана по состоянию на 1991 год», — сказал представитель Кремля.

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