Кадыров написал, что жив и здоров
10:32 21.09.2023 Источник: Lenta.ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он жив и здоров. Соответствующий пост появился в Telegram-канале политика.
Ранее в Telegram-каналах начали распространяться слухи о болезни чеченского лидера. Первоисточником такой информации стал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
«Прокомментирую заодно и слухи вокруг состояния моего здоровья. Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подниматься шумиха?» — пояснил глава республики. Lenta.Ru
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