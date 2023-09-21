Кадыров написал, что жив и здоров

10:32 Источник: Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он жив и здоров. Соответствующий пост появился в Telegram-канале политика.

Ранее в Telegram-каналах начали распространяться слухи о болезни чеченского лидера. Первоисточником такой информации стал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

«Прокомментирую заодно и слухи вокруг состояния моего здоровья. Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подниматься шумиха?» — пояснил глава республики. Lenta.Ru