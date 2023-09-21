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НОВОСТИ

Спикер Маккарти отказал Зеленскому в выступлении перед Палатой представителей

11:05 21.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти отказался созывать форум, на котором президент Украины Владимир Зеленский мог бы выступить перед законодателями нижней палаты американского Конгресса. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее данным, Маккарти встретится с Зеленским в частном порядке. Издание отмечает, что решение спикера Палаты представителей не проводить форум вызвано расколом в рядах законодателей-республиканцев, значительная часть которых выступает за сокращение поддержки Украины.

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