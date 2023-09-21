Мирный план Зеленского не имеет шансов на успех — глава МИД Швейцарии
12:00 21.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис считает, что мирный план президента Украины Владимира Зеленского не имеет шансов на успех. Об этом сообщило Швейцарское телеграфное агентство.
По словам Кассиса, предложенный Зеленским подход к мирному регулированию украинского конфликта недостаточно хорош, поскольку он не имеет поддержки российской стороны. «Односторонние мирные планы не имеют шансов на успех, кроме как [добиваться их реализации] с помощью силы. А мы [западные страны] не хотим, чтобы этот конфликт превратился в еще более масштабную войну», заявил дипломат журналистам в Нью-Йорке.
Ранее президент Зеленский повторил на заседании СБ ООН свою так называемую формулу мира по урегулированию с Россией, не учитывающую позицию Москвы. Речь идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в «исключительной экономической зоне» в Черном и Азовском морях.
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