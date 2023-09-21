0
0
67
НОВОСТИ

Мирный план Зеленского не имеет шансов на успех — глава МИД Швейцарии

12:00 21.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис считает, что мирный план президента Украины Владимира Зеленского не имеет шансов на успех. Об этом сообщило Швейцарское телеграфное агентство.

По словам Кассиса, предложенный Зеленским подход к мирному регулированию украинского конфликта недостаточно хорош, поскольку он не имеет поддержки российской стороны. «Односторонние мирные планы не имеют шансов на успех, кроме как [добиваться их реализации] с помощью силы. А мы [западные страны] не хотим, чтобы этот конфликт превратился в еще более масштабную войну», заявил дипломат журналистам в Нью-Йорке.

Ранее президент Зеленский повторил на заседании СБ ООН свою так называемую формулу мира по урегулированию с Россией, не учитывающую позицию Москвы. Речь идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в «исключительной экономической зоне» в Черном и Азовском морях.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 21.09.2023
В Швейцарии ввели штраф свыше $1,1 тыс. за ношение закрывающей лицо одежды
0
27
12:20 21.09.2023
В Степанакерте возобновилась стрельба, огонь ведется из разного оружия — СМИ
0
58
12:05 21.09.2023
Канада «скорректирует» число сотрудников посольства в Индии — МИД
0
78
11:32 21.09.2023
Неизвестный в черном атаковал воинскую часть в Екатеринбурге - СМИ
0
167
11:20 21.09.2023
В Киевской области после взрывов горят промышленные предприятия
0
165
11:05 21.09.2023
Спикер Маккарти отказал Зеленскому в выступлении перед Палатой представителей
0
202
11:00 21.09.2023
В Днепропетровской области Украины произошли взрывы
0
183
11:00 21.09.2023
В Киеве в результате серии взрывов поврежден инфраструктурный объект
0
184
10:32 21.09.2023
Кадыров написал, что жив и здоров
0
219
10:20 21.09.2023
В посольстве США в Ливане прозвучали взрывы — Reuters
0
233

Возврат к списку