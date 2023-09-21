Отстранен командир азербайджанских военных, причастных к гибели миротворцев РФ — источник
14:32 21.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командир корпуса азербайджанских вооруженных сил, подчиненные которого виновны в гибели миротворцев РФ, отстранен от обязанностей, первые подозреваемые в преступлении задержаны, сообщил журналистам источник в силовом ведомстве РФ.
«Командир корпуса азербайджанских вооруженных сил, подчиненные которого виновны в гибели военнослужащих российского миротворческого контингента, отстранен от обязанностей. Первые подозреваемые в преступлении задержаны», — сказал источник.
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