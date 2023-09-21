Отстранен командир азербайджанских военных, причастных к гибели миротворцев РФ — источник

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командир корпуса азербайджанских вооруженных сил, подчиненные которого виновны в гибели миротворцев РФ, отстранен от обязанностей, первые подозреваемые в преступлении задержаны, сообщил журналистам источник в силовом ведомстве РФ.

«Командир корпуса азербайджанских вооруженных сил, подчиненные которого виновны в гибели военнослужащих российского миротворческого контингента, отстранен от обязанностей. Первые подозреваемые в преступлении задержаны», — сказал источник.