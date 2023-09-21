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НОВОСТИ

Сбер повышает ставки по депозитам и ипотеке

16:35 21.09.2023

Сбербанк повысит ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта с завтрашнего дня, а по депозитным продуктам ставки будут повышены с 25 сентября. Об этом заявил журналистам глава кредитной организации Герман Греф на открытии кампуса «Школы 21» в Великом Новгороде.

«Ставки все у нас либо повышены, либо будут повышены. По ипотеке мы сегодня поднимаем базовые ставки на 0,5 процентного пункта, и с завтрашнего дня они вступают в силу. И затем, с 25 сентября, мы будем еще по отдельным наиболее популярным линейкам поднимать на 0,3-0,4 процентного пункта ставки по депозитам», – сообщил Греф.

Банки России в последнее время ужесточил денежно-кредитную политику, повысив ключевую ставку в августе на 3,5 процентных пункта до 12% годовых, а в сентябре – еще на 1 процентный пункт до 13% годовых.

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