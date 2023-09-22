Очереди из легковых машин на въезд в Европу из Белоруссии выросли в 3 раза

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очереди легковых автомобилей на въезд в страны Евросоюза из Белоруссии увеличились за сутки почти в три раза. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

«За сутки очередь легковых авто в ЕС увеличилась почти в три раза», — говорится в сообщении.

В погранкомитете отметили, что наиболее загруженный маршрут для легкового транспорта в Евросоюз проходит через польский пункт пропуска «Тересполь» (сопредельный белорусский — «Брест»), контрольные службы которого за сутки пропустили только 40% автомашин от нормы. «По состоянию на 10:00 (совпадает с мск — прим. ТАСС) очереди фиксируются перед всеми литовскими погранпереходами, их контрольные службы в среднем оформили 67% транспорта», — сообщило белорусское пограничное ведомство.