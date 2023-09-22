Ракетный удар нанесен по штабу Черноморского флота в Севастополе

13:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота. Осколок упал возле Севастопольского русского драматического театра имени А. В. Луначарского, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. <…> На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется», — написал он.