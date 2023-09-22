Бензин на бирже после запрета экспорта топлива подешевел на 10%, дизель — на 15%
16:32 22.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Биржевая стоимость бензина и дизельного топлива в европейской части России упала по итогам торгов в пятницу более чем на 10% после введения ограничений на экспорт топлива, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Цена бензина Аи-95 снизилась на 10,76% — до 59,362 тыс. руб. за тонну, летнего дизеля — на 14,52%, до 61,431 тыс. руб. за тонну. Бензин Аи-92 подешевел почти на 10% — на 9,63%, до 55,925 тыс. руб. за тонну.
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