Правительство РФ одобрило проект бюджета на три года
20:40 22.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России одобрило проект федерального бюджета на следующие три года. Об этом сообщается в телеграм-канале кабинета министров.
«Законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов одобрен на заседании правительства», — говорится в сообщении.
Доходы федеральной казны прогнозируются в размере 35 трлн рублей в 2024 году, 33,5 трлн рублей в 2025-м, 34,1 трлн рублей в 2026-м. Расходы ожидаются на уровне 36,6 трлн рублей, 34,4 трлн рублей и 35,6 трлн рублей соответственно. Таким образом, дефицит может составить 1,6 трлн рублей в 2024 году, 0,9 трлн рублей в 2025-м, 1,5 трлн рублей в 2026-м. Как отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, власти постарались минимизировать дефицит настолько, насколько это возможно.
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