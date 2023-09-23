У ряда муниципалитетов в ФРГ уже нет возможности принимать мигрантов — вице-канцлер
15:00 23.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек («зеленые») полагает, что многие муниципалитеты в Германии достигли предела своих возможностей относительно приема мигрантов. Об этом он сообщил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
Хабек отметил, что многие мэры городов и представители властей федеральных земель рассказали ему, что «вряд ли смогут гарантировать жилье [мигрантам], а вскоре и вообще не смогут им обеспечить». «Мне сказали: если так много людей будут продолжать прибывать так быстро, у нас не останется никакого жилья, кроме спортзалов», — подчеркнул глава Минэкономики ФРГ. «И если занятия по гимнастике будут отменены, нельзя ожидать, что все граждане скажут: „Мы с этим справимся“, — констатировал он.
«Если мы не хотим, чтобы правый популизм использовал эту проблему, тогда все демократические партии обязаны помочь в поиске решений», — резюмировал Хабек. Что касается возможных решений проблем миграционной политики, министр указал, что его партия должна «принять реальность и решить конкретные проблемы — даже если это означает принятие морально трудных решений».
В августе газета Bild сообщила, что количество несанкционированных въездов в Германию за первые семь месяцев текущего года увеличилось на 51% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достигло 43 815.
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