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ВС РФ уничтожили часть запасов крылатых ракет ВСУ и снарядов с обедненным ураном

17:00 23.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) РФ за неделю нанесли 12 групповых ударов по объектам ремонта авиатехники Вооруженных сил Украины (ВСУ), пунктам размещения иностранных наемников. Как сообщили в Минобороны России, ударами уничтожена часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, переданных Западом Украине.

«В период с 17 по 23 сентября 2023 года ВС РФ нанесено 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по объектам ремонта авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработки, местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения иностранного производства, центрам разведки и подготовки украинских диверсантов, а также пунктам размещения иностранных наемников», — сказали в военном ведомстве.

Как уточнили в МО РФ, «в результате ударов нанесен значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на херсонском и запорожском направлениях, снижены возможности ремонтно-восстановительных органов противника, уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, переданных Западом Украине».

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