В ДНР по будням будет действовать комендантский час - указ
10:39 24.09.2023 Источник: Интерфакс
"Указом врио главы ДНР от 18 сентября 2023 года на территории Донецкой народной республики установлен запрет на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах еженедельно в период с понедельника до пятницы с 23:00 до 04:00 часов", - говорится в тексте указа Пушилина, опубликованного в воскресенье.
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