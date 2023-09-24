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НОВОСТИ

В ДНР по будням будет действовать комендантский час - указ

10:39 24.09.2023 Источник: Интерфакс

Комендантский час с 23:00 до 04:00 по будням ввели в Донецкой народной республике, соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин.

"Указом врио главы ДНР от 18 сентября 2023 года на территории Донецкой народной республики установлен запрет на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах еженедельно в период с понедельника до пятницы с 23:00 до 04:00 часов", - говорится в тексте указа Пушилина, опубликованного в воскресенье.

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