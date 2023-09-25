Глава МВД России встретился в Ереване с премьер-министром Армении

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Ереване на встрече с главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым обсудил сотрудничество между силовыми ведомствами двух стран. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

«Премьер-министр Никол Пашинян принял министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева. Премьер-министр подчеркнул тесное сотрудничество и последовательную работу между министерствами внутренних дел двух стран в борьбе с преступностью и на других направлениях», — отмечается в сообщении.