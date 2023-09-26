Швейцария готова продать 25 танков Leopard 2 Германии, чтобы она передала их Украине

14:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швейцария сможет продать 25 танков Leopard 2 Германии, которая обязалась не передавать их Украине. Об этом сообщило Швейцарское телеграфное агентство.



По его информации, Швейцария сможет продать 25 танков Leopard 2 их производителю, германскому концерну Rheinmetall. Соответствующее решение было одобрено Советом кантонов (малая палата парламента) в ходе обсуждения вопроса о военных кредитах во вторник. Ранее зеленый свет продаже танков дал Национальный совет (большая палата). Как заявила на заседании Совета кантонов председатель комиссии по безопасности Андреа Гмюр-Шоненбергер, танки после продажи нельзя будет отправить на Украину, в том числе «в непрямой манере», и швейцарский нейтралитет, таким образом, «не будет затронут».



