Херш полагает, что ЦРУ совершили «идеальное преступление» по подрыву «Северных потоков»

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американцы, осуществившие операцию по уничтожению газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» ликвидировали все следы ее проведения. С таким утверждением выступил американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

«Американские мужчины и женщины, которые в течение нескольких месяцев год назад под прикрытием въезжали и выезжали из Норвегии, чтобы спланировать и осуществить уничтожение трех из четырех трубопроводов „Северный поток“ в Балтийском море, не оставили никаких следов, ни малейшего намека на существование команды, кроме успешного выполнения своей миссии», — написал Херш в статье, опубликованной на ресурсе Substack.

«Белый дом был изолирован от происходящего в Осло; различные отчеты и информация с мест поступали непосредственно директору ЦРУ Биллу Бернсу, который был единственным связующим звеном между организаторами и президентом, давшим разрешение на проведение миссии 26 сентября 2022 года. После завершения миссии напечатанные на машинке бумаги и копирки были уничтожены, что не оставило никаких физических следов. Можно сказать, что это идеальное преступление», — считает публицист.

«Администрация [Байдена] предложила „Северный поток“, потому что только к нему мы могли получить доступ, а затем полностью отрицать [свою причастность]», — приводит Херш слова своего собеседника в публикации на платформе Substack.