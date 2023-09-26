Зампред ЕП: Украина в настоящее время не соответствует ни одному из критериев для вступления в ЕС
16:15 26.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Она считает, что этот сценарий невозможен в течение следующего созыва Европарламента, который начнется после предстоящих в этом году выборов и продлится до 2029 года. «Если мы больше ничего не изменим в Европейском союзе, я этого не вижу», — сказала Барли в эфире немецких телеканалов NTV и RTL,
«Мы должны измениться, если хотим принять такие страны, как Украина», — пояснила зампред ЕП. Однако она высказалась за то, чтобы дать Украине шанс на присоединение к ЕС. «Насколько я понимаю, переговоры ведутся, но до фактического присоединения, безусловно, пройдет немного больше времени», — резюмировала она, добавив, что у Евросоюза есть четкие критерии, согласно которым государства могут стать членами сообщества. «Бесспорно, что Украина в настоящее время не соответствует ни одному из этих многих критериев», — заключила она.
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