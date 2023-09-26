В УЕФА решили допустить сборные РФ до 17 лет до соревнований, но без флага и гимна
16:50 26.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«УЕФА осознает, что детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, и твердо убежден, что футбол никогда не должен переставать посылать послания мира и надежды. Особенно прискорбно то, что из-за продолжающегося конфликта поколение несовершеннолетних лишено права соревноваться в международном футболе, по этим причинам исполком УЕФА принял решение, что российские команды несовершеннолетних игроков будут вновь допущены к своим соревнованиям в течение этого сезона. В связи с этим исполком обратился к администрации УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить сборные России до 17 лет (как девочек, так и мальчиков), даже если жеребьевка уже проведена. Все матчи российских команд будут проводиться без флага страны, гимна», — говорится в заявлении.
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