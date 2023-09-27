Иран сообщает об успешном запуске военного спутника «Нур-3»

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иранский военный спутник «Нур-3» успешно запущен и выведен на земную орбиту на высоте 450 км. Об этом сообщил министр информационно-коммуникационных технологий исламской республики Иса Зарепур.



«Благодаря усилиям воздушно-космических сил КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные части ВС Ирана — прим. ТАСС), несколько минут назад спутник „Нур-3“ был успешно выведен на 450-километровую орбиту Земли при помощи двухступенчатой ракеты-носителя „Касед“, — приводит его слова агентство IRNA. — Поздравляю экспертов КСИР, задействованных в космической программе, с этим успехом».



КСИР уже много лет участвует в развитии аэрокосмической программы Ирана. В апреле 2020 года ВКС КСИР вывели на 425-километровую орбиту первый иранский военный спутник под названием «Нур», а в марте 2022 года на орбиту вышел «Нур-2».



