Иран сообщает об успешном запуске военного спутника «Нур-3»
12:10 27.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Благодаря усилиям воздушно-космических сил КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные части ВС Ирана — прим. ТАСС), несколько минут назад спутник „Нур-3“ был успешно выведен на 450-километровую орбиту Земли при помощи двухступенчатой ракеты-носителя „Касед“, — приводит его слова агентство IRNA. — Поздравляю экспертов КСИР, задействованных в космической программе, с этим успехом».
КСИР уже много лет участвует в развитии аэрокосмической программы Ирана. В апреле 2020 года ВКС КСИР вывели на 425-километровую орбиту первый иранский военный спутник под названием «Нур», а в марте 2022 года на орбиту вышел «Нур-2».
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