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НОВОСТИ

Иран сообщает об успешном запуске военного спутника «Нур-3»

12:10 27.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иранский военный спутник «Нур-3» успешно запущен и выведен на земную орбиту на высоте 450 км. Об этом сообщил министр информационно-коммуникационных технологий исламской республики Иса Зарепур.

«Благодаря усилиям воздушно-космических сил КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные части ВС Ирана — прим. ТАСС), несколько минут назад спутник „Нур-3“ был успешно выведен на 450-километровую орбиту Земли при помощи двухступенчатой ракеты-носителя „Касед“, — приводит его слова агентство IRNA. — Поздравляю экспертов КСИР, задействованных в космической программе, с этим успехом».

КСИР уже много лет участвует в развитии аэрокосмической программы Ирана. В апреле 2020 года ВКС КСИР вывели на 425-километровую орбиту первый иранский военный спутник под названием «Нур», а в марте 2022 года на орбиту вышел «Нур-2».

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