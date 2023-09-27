Украина назвала условие отзыва из ВТО иска против стран ЕС, запретивших ввоз зерна

17:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина отзовет иск из Всемирной торговой организации (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии, запретивших ввоз украинского зерна, если получит гарантии, что такие ограничения не будут введены вновь. Об этом заявил замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка.

«Для нас очень важно, чтобы польская сторона, другие страны и Евросоюз гарантировали, что подобных ограничений не будет в будущем <…>. Поэтому, конечно, только когда мы получим гарантии, мы официально объявим всему миру, что на этом спор исчерпан. Думаю, этот вопрос будет рассматриваться в последнюю очередь», — заявил Качка в эфире украинского телемарафона, комментируя возможность отзыва иска, поданного Украиной в ВТО.