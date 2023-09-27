0
0
105
НОВОСТИ

Украина назвала условие отзыва из ВТО иска против стран ЕС, запретивших ввоз зерна

17:55 27.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина отзовет иск из Всемирной торговой организации (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии, запретивших ввоз украинского зерна, если получит гарантии, что такие ограничения не будут введены вновь. Об этом заявил замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка.

«Для нас очень важно, чтобы польская сторона, другие страны и Евросоюз гарантировали, что подобных ограничений не будет в будущем <…>. Поэтому, конечно, только когда мы получим гарантии, мы официально объявим всему миру, что на этом спор исчерпан. Думаю, этот вопрос будет рассматриваться в последнюю очередь», — заявил Качка в эфире украинского телемарафона, комментируя возможность отзыва иска, поданного Украиной в ВТО.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:35 27.09.2023
Ритейлеры в США несут миллиардные убытки от краж в магазинах и «цветущей буйным цветом преступности» - NRF
0
14
17:15 27.09.2023
Литва решила перегородить еще и болота на границе с РФ и Белоруссией
0
168
17:00 27.09.2023
Северная Корея передала США рядового Трэвиса Кинга, который незаконно попал в КНДР
0
186
16:15 27.09.2023
Перекупщикам нефтепродуктов в России могут запретить поставлять продукцию на экспорт
0
251
16:09 27.09.2023
Учреждена Национальная премия «Лидеры искусственного интеллекта»
0
217
16:00 27.09.2023
Болгария отдаст Украине требующие ремонта ракеты для комплексов С-300
0
248
15:40 27.09.2023
Первую в Польше АЭС будут строить американские компании
0
263
14:45 27.09.2023
Цифровые технологии помогут «Роснефти» повысить эффективность добычи углеводородов
0
312
14:30 27.09.2023
Глобальный Юг не поддержал желание Запада сделать Украину главной мировой проблемой
0
350
14:20 27.09.2023
В регионах при центрах занятости открыты 44 женских клуба
0
294

Возврат к списку