В Приморье двоих учителей отстранили от работы за применение насилия к ученику

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учителя физкультуры и педагога, присутствовавшего в классе, отстранили от работы с последующим увольнением после инцидента с применением насилия к ученику школы во Владивостоке. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве образования Приморского края.



«По данному факту проводится проверка правоохранительными органами Приморского края и управлением по работе с муниципальными учреждениями образования города Владивостока. Руководством школы № 21 также проводится внутренняя служебная проверка. В настоящее время учитель физкультуры и учитель, в присутствии которого произошел инцидент, отстранены от работы с последующим увольнением», — сообщили в министерстве.



Следственное управление СК РФ по Приморскому краю сообщило 27 сентября в своем в телеграм-канале о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Сообщалось, что в социальных сетях было размещено видео, на котором учитель физкультуры применил насилие в отношении ученика. Проверку также начала прокуратура Приморья. Информацию об инциденте с участием несовершеннолетнего также проверяют инспекторы по делам несовершеннолетних, сообщила пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.



