Большинство граждан Молдавии против курса Санду на разрыв отношений с РФ - Додон

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавляющее большинство граждан Молдавии против курса президента Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности на разрыв с Россией. Об этом заявил в ходе прямого эфира в социальных сетях бывший президент и лидер социалистов Игорь Додон.



«Подавляющее большинство граждан, я уверен, хотят, чтобы мы имели стратегическое партнерство с Российской Федерацией», — сказал Додон, отметив, что доказательством этого служат результаты практически всех социологических опросов. Он отметил, что Санду и ее правящая партия «под диктовку западных кураторов делают все, чтобы разорвать любые отношения с Востоком».



«Я считаю, что это большая ошибка и большая проблема для всей страны. Санду, когда стала президентом, должна была отбросить идеологию партии и заниматься тем, чего хотят граждане. А они хотят дружить со всеми», — подчеркнул Додон. Он обратил внимание на то, что в России временно или постоянно находятся сотни тысяч молдавских граждан, которыми никто из нынешней власти не занимается. «В 2017 году мы договорились с президентом России Владимиром Путиным об амнистии для всех молдавских граждан, были два ее этапа. Сейчас никто этим не занимается, но ситуация изменится», — отметил Додон.



