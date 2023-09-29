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Мораторий на промысел осетровых продлен на 2024 год - Росрыболовство

13:20 29.09.2023 Источник: Интерфакс

Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркмения и Иран продлили на 2024 год мораторий на коммерческий промысел осетровых на Каспии.

Как сообщает Росрыболовство, это предусмотрено протоколом седьмой сессии Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов и управлению их совместными запасами между странами Каспийского бассейна. Документ был подписан на международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге на этой неделе.

"Сегодня, открывая новую страницу сотрудничества между прикаспийскими государствами в области сохранения и рационального использования водных биоресурсов Каспия, нам удалось согласовать продление запрета на коммерческий промысел осетровых видов рыб в Каспийском море в 2024 году", - отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, процитированный в пресс-релизе.

Прикаспийские государства также намерены расширять сотрудничество по целому ряду направлений, в том числе в части проведения совместных научных исследований на Каспии, организации мероприятий по воспроизводству осетровых видов рыб. Особый интерес в перспективе представляет обсуждение научных аспектов регулирования промысла килек, говорится в пресс-релизе.

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