Мораторий на промысел осетровых продлен на 2024 год - Росрыболовство

13:20 Источник: Интерфакс

Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркмения и Иран продлили на 2024 год мораторий на коммерческий промысел осетровых на Каспии.



Как сообщает Росрыболовство, это предусмотрено протоколом седьмой сессии Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов и управлению их совместными запасами между странами Каспийского бассейна. Документ был подписан на международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге на этой неделе.



"Сегодня, открывая новую страницу сотрудничества между прикаспийскими государствами в области сохранения и рационального использования водных биоресурсов Каспия, нам удалось согласовать продление запрета на коммерческий промысел осетровых видов рыб в Каспийском море в 2024 году", - отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, процитированный в пресс-релизе.



Прикаспийские государства также намерены расширять сотрудничество по целому ряду направлений, в том числе в части проведения совместных научных исследований на Каспии, организации мероприятий по воспроизводству осетровых видов рыб. Особый интерес в перспективе представляет обсуждение научных аспектов регулирования промысла килек, говорится в пресс-релизе.



