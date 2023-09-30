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НОВОСТИ

Группировка «Днепр» пресекла попытку высадки ВСУ на острове Большой Потемкин

12:30 30.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединения группировки войск «Днепр» за минувшие сутки пресекли попытку украинских войск высадиться на острове Большой Потемкин, уничтожены до 12 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск „Днепр“ на херсонском направлении уничтожен пункт управления БПЛА, четверо военнослужащих ВСУ уничтожены, двое получили ранения различной степени тяжести. Пресечена попытка высадки противника на остров Большой Потемкин, в результате огневого поражения уничтожено до 12 военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении.

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