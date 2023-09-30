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Падение цен на топливо в опте уже снизило его стоимость для аграриев — Новак

17:00 30.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предпринятые правительством РФ меры привели к падению цены топлива в оптовом сегменте, что уже отразилось на мелком опте. Это в свою очередь снизило цены на бензин и дизель для аграриев, заявил вице-премьер Александр Новак. Фрагмент его комментария для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

«Правительство приняло экстраординарные меры. Я считаю, такого никогда не было, чтобы запрещали экспорт нефтепродуктов из России в полном объеме. И эта мера направлена, прежде всего, на стабилизацию внутреннего рынка, на стабилизацию цен. Мы видим положительный эффект от этой меры», — сказал он.

«Цены на бирже упали резко на дизельное топливо и на автобензин от 16 до 20%, это в свою очередь сегодня транслируется уже на цены для потребителей в мелкооптовом звене, в том числе и производителей сельхозтоваров», — добавил вице-премьер.

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