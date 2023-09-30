Производитель БПЛА Bayraktar намерен за 1,5 года достроить завод на Украине
19:00 30.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турецкая компания Baykar рассчитывает завершить на Украине строительство завода по производству беспилотников через 1,5 года. Об этом на форуме военной индустрии в Киеве заявил генеральный директор компании Халук Байрактар.
«Строительство уже начато. На его завершение понадобится примерно 1,5 года. Мы планируем, чтобы здесь работало минимум 300 человек», — цитирует его агентство Укринформ. При этом он указал, что вызовами для запуска завода станет обеспечение цепочки поставок и поиск кадров в условиях боевых действий.
По словам гендиректора, компания инвестирует в страну около $100 млн. Эти средства, помимо строительства завода, направят на содержание сервисного центра и главного офиса компании на Украине, пояснил он.
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