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ВСУ сосредоточили морпехов у Энергодара и на островах в устье Днепра — Рогозин

20:00 30.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили подразделения морской пехоты вблизи Энергодара и на островах в устье Днепра. Об этом ТАСС сообщил член Совета Федерации РФ от Запорожской области, руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин, комментируя информацию о подготовке украинскими войсками очередного наступления на херсонском и запорожском направлениях.

«Что касается днепровского участка линии боевого соприкосновения, то следовало бы ожидать попыток противника форсировать реку в районе Энергодара, а также на островах, расширивших свою площадь после гибели и обмеления Каховского водохранилища. В этих районах мы видим сосредоточение подразделений украинской морской пехоты», — сказал Рогозин.

Он добавил, что прогноз основан на постоянном наблюдении за противником. «Если он будет действовать исходя из классической логики оперативного искусства, то следует ожидать его попыток расширить „вымя“ вклинивания на орехово-пологовском тактическом направлении в районе Работино — Вербовое, дабы избежать наших фланговых ударов, которые могут взять ВСУ сначала в клещи, а затем — в котел», — уточнил Рогозин.

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