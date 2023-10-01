На европейской части РФ за два дня побито семь температурных рекордов - Вильфанд
14:35 01.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«За последние два дня на европейской части России зафиксировано сразу несколько рекордов — в Пскове, Питере, Новгороде, Тамбове, Брянске, Рязани, Твери», — рассказал он.
По словам Вильфанда, несмотря на то, что нынешний сентябрь в Москве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, в регионе не был побит ни один температурный рекорд. В пятницу температуре не хватило до рекорда всего лишь 0,1 градуса, а в субботу — 1 градуса.
НОВОСТИ
- 15:35 01.10.2023
- За сутки ПВО РФ перехватили пять снарядов HIMARS, бомбу JDAM, уничтожили 37 украинских БПЛА
- 14:55 01.10.2023
- В Варшаве перед парламентскими выборами проходит массовый марш оппозиции
- 14:45 01.10.2023
- Официально НАТО не предлагала Киеву отказаться от территорий - замглавы МИД Украины
- 13:30 01.10.2023
- Киев ждет от США новых решений о поставке оружия через 45 дней
- 13:15 01.10.2023
- У въезда в здание МВД в Анкаре произошел теракт, один из нападавших подорвал себя - МВД Турции
- 12:35 01.10.2023
- На артемовском, марьинском и авдеевском направлениях ВСУ потеряли более 350 военных
- 12:25 01.10.2023
- Из-за негативных факторов рынок труда в Китае испытывает большое давление - эксперт КНР
- 11:20 01.10.2023
- Вместе с РСЗО HIMARS Эстония закупит у США ракеты ATACMS
- 10:30 01.10.2023
- После начала СВО Китай не экспортировал на Украину беспилотники — ГТУ КНР
- 10:25 01.10.2023
- Из-за сбитого БПЛА в Сочи шесть самолетов перенаправили на запасные аэродромы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать