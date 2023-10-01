На европейской части РФ за два дня побито семь температурных рекордов - Вильфанд

14:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура побила рекорды в Пскове, Санкт-Петербурге, Новгороде, Тамбове, Брянске, Рязани и Твери 29 и 30 сентября. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



«За последние два дня на европейской части России зафиксировано сразу несколько рекордов — в Пскове, Питере, Новгороде, Тамбове, Брянске, Рязани, Твери», — рассказал он.



По словам Вильфанда, несмотря на то, что нынешний сентябрь в Москве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, в регионе не был побит ни один температурный рекорд. В пятницу температуре не хватило до рекорда всего лишь 0,1 градуса, а в субботу — 1 градуса.



