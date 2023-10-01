В Варшаве перед парламентскими выборами проходит массовый марш оппозиции
14:55 01.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Марш миллиона сердец», как его назвали организаторы, проходит ровно за две недели до очередных парламентских выборов в стране, которые назначены на 15 октября. «Мы встаем на борьбу со злом, чтобы привлечь эту власть к ответу лицом к лицу, чтобы Польша снова стала свободной от лжи, ненависти и воровства. Это наше время», — сказал Туск. Политик назвал марш «символом возрождения».
Оппозиция обвиняет правящую в Польше партию Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS) в многочисленных нарушениях закона, стремлении вывести страну из Европейского союза, финансовых махинациях, ограничении прав женщин. Партия власти все эти обвинения отвергает.
НОВОСТИ
- 15:35 01.10.2023
- За сутки ПВО РФ перехватили пять снарядов HIMARS, бомбу JDAM, уничтожили 37 украинских БПЛА
- 14:45 01.10.2023
- Официально НАТО не предлагала Киеву отказаться от территорий - замглавы МИД Украины
- 14:35 01.10.2023
- На европейской части РФ за два дня побито семь температурных рекордов - Вильфанд
- 13:30 01.10.2023
- Киев ждет от США новых решений о поставке оружия через 45 дней
- 13:15 01.10.2023
- У въезда в здание МВД в Анкаре произошел теракт, один из нападавших подорвал себя - МВД Турции
- 12:35 01.10.2023
- На артемовском, марьинском и авдеевском направлениях ВСУ потеряли более 350 военных
- 12:25 01.10.2023
- Из-за негативных факторов рынок труда в Китае испытывает большое давление - эксперт КНР
- 11:20 01.10.2023
- Вместе с РСЗО HIMARS Эстония закупит у США ракеты ATACMS
- 10:30 01.10.2023
- После начала СВО Китай не экспортировал на Украину беспилотники — ГТУ КНР
- 10:25 01.10.2023
- Из-за сбитого БПЛА в Сочи шесть самолетов перенаправили на запасные аэродромы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать