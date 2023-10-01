В Варшаве перед парламентскими выборами проходит массовый марш оппозиции

14:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массовый марш, организованный крупнейшей в Польше оппозиционной партией экс-премьера Дональда Туска «Гражданская платформа» проходит в центре польской столицы. Партия транслирует шествие в своих социальных сетях.



«Марш миллиона сердец», как его назвали организаторы, проходит ровно за две недели до очередных парламентских выборов в стране, которые назначены на 15 октября. «Мы встаем на борьбу со злом, чтобы привлечь эту власть к ответу лицом к лицу, чтобы Польша снова стала свободной от лжи, ненависти и воровства. Это наше время», — сказал Туск. Политик назвал марш «символом возрождения».



Оппозиция обвиняет правящую в Польше партию Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS) в многочисленных нарушениях закона, стремлении вывести страну из Европейского союза, финансовых махинациях, ограничении прав женщин. Партия власти все эти обвинения отвергает.



