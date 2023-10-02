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Войска РФ отразили восемь атак штурмовиков ВСУ в ДНР, уничтожив более 300 боевиков

09:32 02.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Войска группировки «Юг» отразили восемь атак штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском и авдеевском направлениях, потери противника составили свыше 300 военнослужащих. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.

«Подразделения Южной группировки войск отразили восемь атак украинских штурмовых групп на артемовском и авдеемском направлениях. Потери противника составили более 300 военнослужащих, САУ „Краб“, орудие Д-20, два танка, БМП, две боевые машины зенитных ракетных комплексов „Стрела-10“, станция радиоэлектронной разведки, а также семь автомобилей и восемь беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

По словам Минесашвили, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по трем украинским складам боеприпасов в Красногоровке, Белогоровке и Краматорске, а также по живой силе подразделения 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска.

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