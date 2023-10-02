США ослаблены конфликтом на Украине, положение европейцев из-за этого ухудшилось — Помпео
13:32 02.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Америка ослаблена конфликтом на Украине, положение европейцев из-за этого также ухудшилось. Об этом заявил бывший госсекретарь США, экс-глава ЦРУ Майк Помпео в интервью греческой газете «Катимерини». Помпео, занимавший пост госсекретаря США с 26 апреля 2018 года по 20 января 2021 года при президенте Дональде Трампе, участвовал в Афинах в работе 1-го Американо-Средиземноморского инвестиционного форума.
«С тех пор, как в должность вступил президент Байден, мир стал менее безопасным, — сказал Помпео. — Это верно как для Америки, так и для граждан всех наших союзников. Мы потеряли 13 граждан погибшими в Афганистане, что было одной из крупнейших наших неудач в деле защиты наших граждан в недавней истории». По его словам, «Америка стала более слабой» из-за событий на Украине, так как потеряла контроль над ситуацией, «в результате чего европейцы и каждый из нас оказались в худшем положении».
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