США ослаблены конфликтом на Украине, положение европейцев из-за этого ухудшилось — Помпео

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Америка ослаблена конфликтом на Украине, положение европейцев из-за этого также ухудшилось. Об этом заявил бывший госсекретарь США, экс-глава ЦРУ Майк Помпео в интервью греческой газете «Катимерини». Помпео, занимавший пост госсекретаря США с 26 апреля 2018 года по 20 января 2021 года при президенте Дональде Трампе, участвовал в Афинах в работе 1-го Американо-Средиземноморского инвестиционного форума.

«С тех пор, как в должность вступил президент Байден, мир стал менее безопасным, — сказал Помпео. — Это верно как для Америки, так и для граждан всех наших союзников. Мы потеряли 13 граждан погибшими в Афганистане, что было одной из крупнейших наших неудач в деле защиты наших граждан в недавней истории». По его словам, «Америка стала более слабой» из-за событий на Украине, так как потеряла контроль над ситуацией, «в результате чего европейцы и каждый из нас оказались в худшем положении».