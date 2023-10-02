В Думу внесен проект об уголовном наказании за вовлечение детей в курение

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты законопроект об уголовном наказании вплоть до ареста на срок до 6 месяцев за систематическое вовлечение детей в потребление табака и никотинсодержащей продукции. Об этом журналистам сообщил один из авторов инициативы, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, предлагается дополнить главу 20 Уголовного кодекса РФ «Преступления против семьи и несовершеннолетних» новой статьей 151.3, «предусматривающей уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, если гражданин дважды в течение одного года получал административное наказание за аналогичное деяние».

«За это предусматривается штраф в размере до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на тот же срок», — сказал Крашенинников.