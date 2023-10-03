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НОВОСТИ

США выделят Украине очередной пакет помощи на текущей неделе — Politico

10:00 03.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена позднее на текущей неделе объявит о новом пакете помощи Украине. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Издание не сообщает, когда именно будет выделен пакет помощи. Другие подробности не приводятся.

2 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге сообщила, что США «в ближайшее время» передадут Украине новый пакет военной помощи.

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