США выделят Украине очередной пакет помощи на текущей неделе — Politico

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена позднее на текущей неделе объявит о новом пакете помощи Украине. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Издание не сообщает, когда именно будет выделен пакет помощи. Другие подробности не приводятся.

2 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге сообщила, что США «в ближайшее время» передадут Украине новый пакет военной помощи.