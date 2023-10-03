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Авария «Луны-25» произошла из-за нештатной работы бортового комплекса управления

10:20 03.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авария автоматической станции «Луна-25» произошла из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления, заявили журналистам в Роскосмосе.

«Завершается работа межведомственной комиссии по выяснению причин нештатного функционирования автоматической станции „Луна-25“ на окололунной орбите. <…> Установлено, что наиболее вероятной причиной аварии „Луны-25“ стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей) из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором», — отметили в госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что распределение команд в массивах данных имеет случайный (вероятностный) характер. Из-за этого в бортовой комплекс управления приходили нулевые сигналы с акселерометров. «Это не позволило при выдаче корректирующего импульса зафиксировать момент набора требуемой скорости и произвести своевременное выключение двигательной установки космического аппарата, в результате чего ее отключение произошло по временной уставке (команде — прим. ТАСС)», — пояснили там.

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