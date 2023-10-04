Филиппины заинтересованы в сотрудничестве с Россией в вопросе модернизации ВМС
13:05 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Филиппины заинтересованы в сотрудничестве с Россией в области модернизации своих военно-морских сил (ВМС). Об этом корреспонденту ТАСС сообщил исполнительный вице-президент Филиппинской торгово-промышленной палаты Рамон Наварро на полях Российско-филиппинского делового форума, который проходит в Маниле.
«Мы заинтересованы в сотрудничестве с Россией в области судостроения, особенно это актуально с учетом необходимости модернизации наших ВМС. Мы заинтересованы в приобретении вертолетов, в том числе для ликвидации последствий стихийных бедствий, и наращивании сотрудничества в сфере ИТ. Нам интересно любое сотрудничество с Россией, которое пойдет на пользу Филиппинам», — сказал Наварро.
«Я думаю, что мы слишком долго смотрели в сторону США и Китая. Россия же находится не так далеко от нас, поэтому мы должны использовать шанс установить более тесные отношения с ней», — добавил председатель Филиппинской ассоциации юристов в области финансовых технологий Аристотель Валера.
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