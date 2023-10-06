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ЕС не может функционировать как раньше, нужно провести реформы — Foreign Policy

14:00 06.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз (ЕС), чтобы стать лучше, должен провести реформы и принять новые страны в состав сообщества. Об этом написал журнал Foreign Policy со ссылкой на экспертов.

«ЕС не может функционировать в прежнем виде. Он теряет позиции в вопросах верховенства права, торговли, экологического перехода и борьбы с изменением климата. Он не в состоянии двигаться вперед, когда любая страна ЕС может заблокировать обсуждаемое решение», — отметил исследователь из Немецкого общества внешней политики Зоран Нечев. Если Евросоюз не проведет соответствующие реформы и не примет страны-кандидаты в состав сообщества, полагает эксперт, ЕС, который ранее ассоциировался с «открытостью, порядком, основанном на правилах, и глобальным сотрудничеством», «столкнется с болезненным упадком».

«Мы находимся в той фазе, когда необходимо переосмыслить и заново изобрести ЕС, и разговоры о его расширении — это своеобразный эвфемизм реформам», — полагает представитель Европейского совета по международным отношениям Вессела Чернева. По ее мнению, одним из возможных шагов на пути расширения Евросоюза может стать постепенное присоединение стран-кандидатов к ряду европейских инициатив, таким как образовательная программа Erasmus, в то время как другие вопросы сотрудничества будут обсуждаться дальше. Такой подход может быть применим к Западным Балканам, полагает Чернева, поскольку страны-кандидаты из этого региона смогут «увидеть некоторые преимущества сближения с ЕС».

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