ЕС не может функционировать как раньше, нужно провести реформы — Foreign Policy
14:00 06.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз (ЕС), чтобы стать лучше, должен провести реформы и принять новые страны в состав сообщества. Об этом написал журнал Foreign Policy со ссылкой на экспертов.
«ЕС не может функционировать в прежнем виде. Он теряет позиции в вопросах верховенства права, торговли, экологического перехода и борьбы с изменением климата. Он не в состоянии двигаться вперед, когда любая страна ЕС может заблокировать обсуждаемое решение», — отметил исследователь из Немецкого общества внешней политики Зоран Нечев. Если Евросоюз не проведет соответствующие реформы и не примет страны-кандидаты в состав сообщества, полагает эксперт, ЕС, который ранее ассоциировался с «открытостью, порядком, основанном на правилах, и глобальным сотрудничеством», «столкнется с болезненным упадком».
«Мы находимся в той фазе, когда необходимо переосмыслить и заново изобрести ЕС, и разговоры о его расширении — это своеобразный эвфемизм реформам», — полагает представитель Европейского совета по международным отношениям Вессела Чернева. По ее мнению, одним из возможных шагов на пути расширения Евросоюза может стать постепенное присоединение стран-кандидатов к ряду европейских инициатив, таким как образовательная программа Erasmus, в то время как другие вопросы сотрудничества будут обсуждаться дальше. Такой подход может быть применим к Западным Балканам, полагает Чернева, поскольку страны-кандидаты из этого региона смогут «увидеть некоторые преимущества сближения с ЕС».
НОВОСТИ
- 14:12 06.10.2023
- Мирзиёев заявил, что «в это сложное время» Узбекистану надо кооперироваться с РФ
- 13:32 06.10.2023
- Мэр Нью-Йорка признал, что в городе не осталось места для мигрантов
- 13:20 06.10.2023
- Херсонские учителя содержатся в СИЗО на Украине в ужасных условиях — Москалькова
- 13:05 06.10.2023
- В ВСУ признали стопроцентную зависимость от США
- 13:00 06.10.2023
- Ситуация с энергоинфраструктурой Украины хуже, чем прошлой зимой — советник ЕК
- 12:32 06.10.2023
- Вертолет РФ уничтожил следовавший к Крыму безэкипажный катер ВСУ
- 12:20 06.10.2023
- Нобелевская премия мира присуждена иранской правозащитнице Наргес Мохаммади
- 12:05 06.10.2023
- Свыше 60% россиян отметили повышение цен на товары и услуги за последний месяц - опрос
- 12:00 06.10.2023
- Венгрия против изменения бюджета ЕС ради дополнительной помощи Киеву — Орбан
- 11:52 06.10.2023
- Сберу присвоили максимальный среди банков ESG-рейтинг
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать