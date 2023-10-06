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НОВОСТИ

Брюссель юридически изнасиловал Польшу и Венгрию, навязав им миграционный пакт — Орбан

17:40 06.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия будет придерживаться бескомпромиссной позиции в отношении нелегальной миграции и не поддержит навязываемый руководством ЕС план по расселению беженцев и мигрантов в странах сообщества. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, принимающий участие в неформальном саммите ЕС в испанском городе Гранада.

«Брюссель юридически изнасиловал Польшу и Венгрию, навязав им миграционный пакт. Таким образом, компромисса по миграции не будет. Ни сегодня, ни в ближайшие годы. Мы будем защищать наши границы как от мигрантов, так и от брюссельских бюрократов!» — написал Орбан на своей странице в социальной сети X («икс», ранее Twitter).

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