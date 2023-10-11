Надо быть тупым, чтобы не понимать последствий отказа от энергоресурсов РФ — Путин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза при отказе от энергоресурсов из России сами себе нанесли ущерб, «надо быть тупым абсолютно, чтобы этого не понимать», считает президент РФ Владимир Путин.

«Но есть определенный объем добычи в мире, и есть определенный объем потребления в мире. Если решили сократить, значит, закупки у нас в каком-то регионе, но общий объем потребления все равно сохраняется. Значит, приходится покупать в другом месте. Без этого невозможно. Это надо быть тупым абсолютно, чтобы этого не понимать», — сказал Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.