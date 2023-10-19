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НОВОСТИ

Однополярная модель мироустройства деградировала, заявил глава «Роснефти» Сечин в Пекине

07:37 19.10.2023

Сложившаяся в последние годы однополярная модель не отвечает интересам большинства стран, которые рассчитывают на появление нового подхода к мироустройству, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в своем выступлении на открытии V Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

«Сегодня мы все являемся свидетелями того, как целый ряд событий и явлений, таких как разрушение цепочек поставок, санкционные войны, введение торговых барьеров, эпидемии, использование мировой резервной валюты в качестве инструмента давления, сопровождают деградацию однополярной модели мироустройства», - отметил Сечин, являющийся также ответственным секретарем Комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

По словам главы «Роснефти», в подобных условиях создаются новые региональные рынки и появляются альтернативные торговые маршруты, при этом переход к более справедливому миропорядку происходит «под жестким внешним давлением». В основе нового подхода к развитию для России и Китая приоритетной становится задача обеспечения внутреннего экономического роста.

Как считает Игорь Сечин, хотя страны уверенно идут по пути модернизации, укрепления национальной безопасности и достижения технологической самодостаточности, этот переход к новой модели роста «вызывает шквал критики со стороны Запада», который пытается преуменьшить объективные достижения и дезавуировать успехи КНР и РФ.

Напомним, в Пекине 19 октября стартовал V Российско-Китайский энергетический бизнес-форум, соорганизаторами являются «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC). На открытии форума Игорь Сечин представил доклад, изложив свои взгляды на состояние и перспективы развития российско-китайского сотрудничества.

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